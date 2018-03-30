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Обнинцев напугал черный чемодан

30 марта 2018
МЧС


Обнинцев напугал черный чемодан

Завершающаяся неделя оказалась для обнинских спасателей весьма напряженной.

Во-первых, она ознаменовалась многочисленными проверками торговых объектов города на предмет пожарной безопасности. И во-вторых, на пульт диспетчеров службы 112 поступил звонок от жителей одной из многоэтажек по улице Усачева о стоящем в подъезде бесхозном черном чемодане.

По этому поводу в МЧС обратились обеспокоенные жильцы. Они около получаса безуспешно пытались найти хозяина поклажи, а потом решили, что брать чужую вещь в руки все-таки небезопасно. В итоге на место приехали полицейские, спасатели и саперы. Специалисты определили, что чемодан пуст и жильцам ничего не угрожает.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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