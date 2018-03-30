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Обнинcкие казаки получили почти полмиллиона рублей от администрации

30 марта 2018
Силовики


Обнинcкие казаки получили почти полмиллиона рублей от администрации

Власти наукограда подвели итоги конкурса на предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям.

Речь идет о сумме в 450 тысяч рублей, которая будет потрачена на мероприятия по профилактике социально-опасных форм поведения граждан в Обнинске.

Победителем стало обнинская городская казачья община «Спас». К слову сказать, казаки принимают активное участие в общественной жизни наукограда и нередко приходят на помощь полицейским Обнинска во время массовых мероприятий, обеспечивая безопасность отдыхающих.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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