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30 марта 2018
Дороги
Подрядчики рискуют не успеть закончить трассу между Обнинском и Кривским
Как отмечали ранее представители подрядчика и контролирующих органов, вернуться на объект рабочие должны были, как только это позволит погода, и называли в качестве примерного срока март-апрель текущего года.
Напоминаем, что сдача трассы запланирована на август, а значит, в распоряжении дорожников осталось не так уж и много времени, чтобы довести проект до ума.
На сегодняшний день большая часть работ в отношении самого дорожного полотна уже завершена, однако еще необходимо проверить, насколько хорошо асфальт пережил зиму и последующие перепады температур, а потом уже двигаться дальше.
Если стройка продолжится согласно плану, то следующими шагами должны стать запуск освещения вдоль трассы и нанесение дорожной разметки, в том числе пешеходных переходов.
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