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В Боровске определили адреса комфортной среды

30 марта 2018
Благоустройство


В Боровске определили адреса комфортной среды

Соседний с Обнинском Боровск готовится включиться в работу по федеральному проекту «Создание комфортной городской среды».

В 2108 году по ней планируют благоустроить несколько дворовых территорий, на которых будут заменены тротуары и установлены малые формы в виде лавочек и урн. Всего город планирует удовлетворить 17 заявок, поступивших ранее от населения.

Глава администрации Михаил КЛИМОВ отметил активность граждан, которые проявили инициативу и собрали необходимые для участия в проекте документы.

- Радует, что боровчане серьезно отнеслись к программе по созданию комфортной городской среды во дворах и на общественных территориях. Этот интерес с каждым днем растет, о чем свидетельствует рост обращений жителей по данному вопросу в администрацию города, - заявил боровский градоначальник.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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