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31 марта 2018
Социалка
Обнинские инвалиды не знают, как добраться до Калуги, чтобы пройти ежегодную комиссию
В последнее время редакцию нашего новостного портала стали все чаще обращаться люди с ограниченными возможностями, которые интересуются, полагаются ли им какие-либо компенсационные выплаты за средства, которые они вынуждены тратить на дорогу до столицы нашего региона, где они проходят ежегодную медико-социальную экспертизу.
- Я инвалид-колясочник. Чтобы мне попасть в Калугу, я вынужден добираться на такси. А это немалые затраты. Меня интересует, полагаются ли мне какие-либо компенсации, - спрашивает местный житель Иван Валентинович.
Данный вопрос мы решили адресовать начальнику обнинского Управления социальной защиты населения Владимиру ЖАРСКОМУ. Тот в свою очередь пояснил, что никаких компенсаций инвалидам за дорожные траты не предусмотрены. Более того, социальное такси, услугами которого сегодня могут воспользоваться люди с ограниченными возможностями, за пределы города первого наукограда, увы, не выезжает.
Единственное, что сегодня могут предложить инвалидам в Управлении соцзащиты, это адресная денежная помощь, получить которую разово могут те, чей доход находится ниже уровня прожиточного минимума.
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