Обнинск
Новости
Обнинские инвалиды не знают, как добраться до Калуги, чтобы пройти ежегодную комиссию

31 марта 2018
Социалка


Обнинские инвалиды не знают, как добраться до Калуги, чтобы пройти ежегодную комиссию

В последнее время редакцию нашего новостного портала стали все чаще обращаться люди с ограниченными возможностями, которые интересуются, полагаются ли им какие-либо компенсационные выплаты за средства, которые они вынуждены тратить на дорогу до столицы нашего региона, где они проходят ежегодную медико-социальную экспертизу.

- Я инвалид-колясочник. Чтобы мне попасть в Калугу, я вынужден добираться на такси. А это немалые затраты. Меня интересует, полагаются ли мне какие-либо компенсации, - спрашивает местный житель Иван Валентинович.

Данный вопрос мы решили адресовать начальнику обнинского Управления социальной защиты населения Владимиру ЖАРСКОМУ. Тот в свою очередь пояснил, что никаких компенсаций инвалидам за дорожные траты не предусмотрены. Более того, социальное такси, услугами которого сегодня могут воспользоваться люди с ограниченными возможностями, за пределы города первого наукограда, увы, не выезжает.

Единственное, что сегодня могут предложить инвалидам в Управлении соцзащиты, это адресная денежная помощь, получить которую разово могут те, чей доход находится ниже уровня прожиточного минимума.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

Все статьи
автора
Просмотров: 107

Последние новости из рубрики «Социалка» и по тэгам #мсэк, #инвалиды, #социальное такси, #соцзащита:


27 марта 2018

Мэр Обнинска решил выяснить, насколько заботливы местные предприниматели
Одной из главных тем на прошедшей городской планерке стала программа «Доступная среда». Напомним, что...
26 марта 2018

Социальное такси в Обнинске дышит на ладан
Сегодня начальник управления социальной защиты населения администрации Обнинска Владимир ЖАРСКИЙ отчитывался...
24 марта 2018

Прокуратура заставила районную администрацию предоставить ребенку жилье
В соседнем с Обнинском Жуковском районе по иску прокуратуры на городскую администрацию возложена обязанность...
13 марта 2018

Обнинские мамы не торопятся за пособием на первенца
Жители Обнинска как-то не очень активно занимаются оформлением пособий, которые с этого года выплачивают...
5 марта 2018

Благотворительная ярмарка в Обнинске собрала почти сто двадцать тысяч рублей
Это мероприятие, организуемое центром «Доверие» и клубом добровольцев «Журавлёнок», проходит в наукограде...
1 марта 2018

«Не местую» пенсионерку отказываются мыть за полцены
В соседнем с Обнинском Балабанове пенсионерка обратилась к представительному органу муниципалитета с...
28 февраля 2018

Депутаты отказали в льготах на похороны инвалидов
В соседнем с Обнинском Балабанове депутаты Городской Думы отказали почетному председателю правления городского...
20 февраля 2018

В Боровском районе не могут трудоустроиться около 180 инвалидов!
Заместитель главы администрации Боровского района Алексей ГЕРАСЬКИН рассказал о том, как у нас работает...
19 февраля 2018

Ветеранов труда в Калужской области станет больше
Депутаты Заксобрания Калужской области внесли изменения в «Закон о ветеранах». И теперь хорошая новость...
9 февраля 2018

Недалеко от Обнинска пропал таксист!
Накануне вечером неподалеку от Малоярославца пропал таксист. Такую информацию в социальных сетях разместил...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.