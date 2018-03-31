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31 марта 2018
Спорт
В Обнинске пройдет 19-й межрегиональный турнир по дзюдо на призы компании «Обнинскоргсинтез»
Завтра, первого апреля, в Обнинске пройдет 19-й юношеский межрегиональный турнир по дзюдо.
Сразиться за победу соберутся спортсмены из самых разных уголков нашей страны, в том числе из Саратова, Тулы Москвы, Ингушетии и других регионов. Всего в соревнованиях примут участие порядка 300 борцов. Посетят турнир и воспитанники одной из самых сильных спортивных школ по дзюдо – «Самбо 70», которая сегодня по праву считается самой настоящей кузницей чемпионов по данному профилю.
В роли главного спонсора соревнований уже не первый год выступает компания «Обнинскоргсинтез», которая по традиции приготовила для участников уникальные призы и подарки.
Соревнования будут проходить в СДЮСШОР Александра САВИНА по адресу: улица Цветкова, 4. Начало турнира в 11:00.
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