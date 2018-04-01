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1 апреля 2018
Криминал
Жителя Обнинска во время застолья ограбил сосед
Кража произошла в одном из жилых домов, расположенных на проспекте Ленина.
Местный житель пригласил в гости своего соседа. Спустя некоторое время после застолья приглашенный мужчина заметил, что у хозяина квартиры имеются сбережения. Дождавшись, когда тот отвлечется, злоумышленник похитил денежные средства в размере 117 тысяч рублей.
В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Согласно действующему законодательству, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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