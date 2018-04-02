Обнинск
Новости
Николай Калиничев предложил более творчески подходить к противопожарным учениям

2 апреля 2018
МЧС


Николай Калиничев предложил более творчески подходить к противопожарным учениям

Страшная трагедия в Кемерово заставила боровские власти обратить пристальное внимание на пожарную безопасность в местных социальных учреждениях.

В первую очередь, это касается слаженности действий при эвакуации людей. В связи с этим исполняющий обязанности главы Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ призвал повысить эффективность противопожарных учений.

– Необходимо, чтобы это было не просто, что прозвенел звонок и все пошли на выход, – отметил Николай Александрович. – А, например, в качестве предложения, МЧСник выходит и говорит, что этот коридор сейчас перекрыт и здесь находится очаг возгорания. Тогда можно посмотреть, как будут действовать наши учителя и учащиеся в условиях изменившейся ситуации.

По его словам, благодаря тренировкам с подобным сценарием люди со временем смогут научиться вести себя нестандартно и принимать в экстренные моменты верное решение.

– Нужно посоветоваться с профессионалами, и может быть, даже можно подпустить какой-нибудь безопасный дым, – предложил Николай Калиничев.

Впрочем, как рассказал заместитель главы администрации района по социальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН, в МЧС уже поступало предложение о дыме, на что был получен отказ.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

Все статьи
автора
Просмотров: 99

Последние новости из рубрики «МЧС» и по тэгам #пожар, #учение, #дым:


29 марта 2018

Обнинские бизнесмены собрались в администрации обсудить вопросы безопасности
Одной из главных тем прошедшего сегодня совещания между сотрудниками администрации и представителями...
30 марта 2018

Обнинцев напугал черный чемодан
Завершающаяся неделя оказалась для обнинских спасателей весьма напряженной. Во-первых, она ознаменовалась...
28 марта 2018

Система защиты от пожара в ТРК «Плаза» работает исправно!
В Обнинске начались масштабные проверки торговых центров на предмет выполнения требований пожарной безопасности.
26 марта 2018

В Обнинске проверят безопасность культурно-развлекательных заведений
Такое распоряжение дал сегодня губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ после ужасной трагедии...
23 марта 2018

Огонь унес жизнь восемнадцатилетнего парня

Сегодня утром в соседнем с Обнинском Малоярославце случился пожар, в котором погиб 18-летний молодой...
23 марта 2018

В Боровске готовятся к весеннему паводку
Несмотря на то, что на улице еще достаточно снега, в администрации Боровска уже начали подготовку к мероприятиям...
23 марта 2018

Обнинцам лучше остаться дома на выходных
Похоже, зима совершенно не собирается покидать наукоград в ближайшее время. Недавняя оттепель снова сменяется...
22 марта 2018

Под Обнинском дотла сгорел человек
Сегодня в четыре часа утра в соседнем с Обнинском Малоярославецком районе случился пожар. В деревне Алешково,...
20 марта 2018

Обнинские спасатели тщетно пытались найти тонувшего подо льдом мужчину
На пульт диспетчера городской пожарной части – восьмого отряда ФПС по Калужской области по городу Обнинску...
19 марта 2018

Под Обнинском сгорела дача и пострадал хозяин
Вчера в два часа дня обнинские пожарные помогали своим малоярославецким коллегам бороться с огнем в садовом...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.