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2 апреля 2018
МЧС
Николай Калиничев предложил более творчески подходить к противопожарным учениям
Страшная трагедия в Кемерово заставила боровские власти обратить пристальное внимание на пожарную безопасность в местных социальных учреждениях.
В первую очередь, это касается слаженности действий при эвакуации людей. В связи с этим исполняющий обязанности главы Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ призвал повысить эффективность противопожарных учений.
– Необходимо, чтобы это было не просто, что прозвенел звонок и все пошли на выход, – отметил Николай Александрович. – А, например, в качестве предложения, МЧСник выходит и говорит, что этот коридор сейчас перекрыт и здесь находится очаг возгорания. Тогда можно посмотреть, как будут действовать наши учителя и учащиеся в условиях изменившейся ситуации.
По его словам, благодаря тренировкам с подобным сценарием люди со временем смогут научиться вести себя нестандартно и принимать в экстренные моменты верное решение.
– Нужно посоветоваться с профессионалами, и может быть, даже можно подпустить какой-нибудь безопасный дым, – предложил Николай Калиничев.
Впрочем, как рассказал заместитель главы администрации района по социальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН, в МЧС уже поступало предложение о дыме, на что был получен отказ.
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