В Обнинске по программе «Городская среда» этим летом отремонтируют меньше дворов, чем в прошлом году

В конце прошлой недели на общественном совете были оглашены имена счастливчиков, во дворе которых будет проходить ремонт в рамках программы «Городская среда».Среди общественных территорий победил Гурьяновский лес, где этим летом будет продолжена работу по обустройству пешеходных дорожек.В этом году правила игры изменились: если летом 2017-го по «Городской среде» обустраивалось две общественных зоны, то в этот раз только одна. Сократилось и количество дворов, которых коснется благоустройство. В прошлом году апгрейду подверглись семь дворовых территорий, в этом году их будет пять, причем один двор - Курчатова, 54 - перекочевал с прошлого года.На благоустройство дворов могут рассчитывать жители Курчатова,11, Победы 5 «А», Маркса 18 и 63.Изначально скептики выражали сомнение, что за пять лет существования программы удастся достигнуть ее главной цели – привести в порядок все дворы. Учитывая, что этим летом количество территорий сократилось, этот вопрос остается открытым.