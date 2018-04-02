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Приобщать обнинцев к здоровому образу жизни начнут уже завтра

2 апреля 2018
Общество


Приобщать обнинцев к здоровому образу жизни начнут уже завтра

С 3 по 8 апреля в наукограде, как и в ряде других городов России, пройдет акция «Будь здоров», приуроченная к Всемирному дню здоровья.

Её главная цель - сформировать у горожан правильное представление о собственном здоровье и ведении образа жизни, способствующего улучшению самочувствия.

Проведением акции в Обнинске займется добровольческая организация «Волонтеры-медики», которые организуют для горожан массовые зарядки, интерактивные «энерго-точки», посвященные ЗОЖ.

Кроме того, четвертого апреля в 14:30 в школе №9 пройдет тематический брейн-ринг для учащихся, а шестого числа в 17:00, уже на базе «Точки кипения» в ИАТЭ, точно такое же мероприятие состоится и для студентов наукограда.

Старт акции будет дан уже завтра, и кроме утренней разминки, одним из самых главных мероприятий станут дебаты, посвященные влиянию на здоровье таких распространённых девайсов как вейп и электронные сигареты. Разговор состоится в 17:00 все в той же «Точке кипения».

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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