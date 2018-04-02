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Владислав Шапша: «Если мы призываем людей заниматься спортом, то начинать надо с себя»

2 апреля 2018
Спорт


Владислав Шапша: «Если мы призываем людей заниматься спортом, то начинать надо с себя»

Очередной этап спартакиады среди управленцев Калужской области принес победу наукоградовской команде.

Как рассказал порталу Obninsk.Name сити-менеджер первого наукограда Владислав ШАПША, еще на предыдущем этапе - в лыжных гонках - представители обнинской администрации смогли серьезно оторваться от соперников, поэтому победа в плавание лишь закрепила результат и вывела команду в финал.

- Уверенность в победе всегда должна быть, - выразил свое мнение Владислав Валерьевич, - и этому предшествовали серьезные тренировки. Были и отборочные соревнования, потому что не все, кто тренировались, смогли попасть в команду.

Глава обнинской администрации не стал скрывать, что подобные мероприятия служат еще и хорошим примером для населения в популяризации здорового образа жизни.

- Если мы призываем кого-то заниматься спортом, то начинать надо с себя и показывать, что управленцы тоже не в стороне стоят, а умеют это делать, - резюмировал Шапша.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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