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Обнинские музыканты покорили столицу Чехии

2 апреля 2018
Культура


Обнинские музыканты покорили столицу Чехии

«Десант» музыкантов из Детской школы искусств номер два в конце марта посетил Прагу.

Ребята участвовали в 12 Международном детско-юношеском конкурсе – фестивале «Очарование Богемии». Первый наукоград здесь представляли сразу два хоровых коллектива – «Ассоль» и «НезабуДочки» под руководством Марии РЫКОВОЙ. Мастерство наших ребят было оценено по достоинству: оба коллектива получили первое место, еще шесть дипломов завоевали солисты.

В этот раз Мария Рыкова выступала не только как педагог, но и как певица. За исполнительскую деятельность она была удостоена второго места, также она получила награду как лучший хормейстер фестиваля.

Два диплома обнинской команде принесли Анаит УНОНЯН и Вероника СИМОНЕНКОВА, покорив слушателей виртуозным исполнением произведений на фортепиано. Специальным дипломом была отмечена концертмейстер из Обнинска Элина ИГНАТЕНКО.


 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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