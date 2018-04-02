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2 апреля 2018
Культура
Обнинские музыканты покорили столицу Чехии
Ребята участвовали в 12 Международном детско-юношеском конкурсе – фестивале «Очарование Богемии». Первый наукоград здесь представляли сразу два хоровых коллектива – «Ассоль» и «НезабуДочки» под руководством Марии РЫКОВОЙ. Мастерство наших ребят было оценено по достоинству: оба коллектива получили первое место, еще шесть дипломов завоевали солисты.
В этот раз Мария Рыкова выступала не только как педагог, но и как певица. За исполнительскую деятельность она была удостоена второго места, также она получила награду как лучший хормейстер фестиваля.
Два диплома обнинской команде принесли Анаит УНОНЯН и Вероника СИМОНЕНКОВА, покорив слушателей виртуозным исполнением произведений на фортепиано. Специальным дипломом была отмечена концертмейстер из Обнинска Элина ИГНАТЕНКО.
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