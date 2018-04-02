|
2 апреля 2018
Социалка
Обнинские госслужащие станут богаче на 2,9 %
С 1 апреля повысили пенсии всем федеральным госслужащим.
– Увеличили им пенсию на 2,9 %, – уточнила Наталья Алексеевна.
Среднюю цифру в денежном эквиваленте она назвать не смогла, так как у всех вышеперечисленных категорий суммы пенсий разные.
Просмотров: 306
Последние новости из рубрики «Социалка» и по тэгам #пенсии, #госслужащие, #инвалиды:
31 марта 2018
Обнинские инвалиды не знают, как добраться до Калуги, чтобы пройти ежегодную комиссию
В последнее время редакцию нашего новостного портала стали все чаще обращаться люди с ограниченными возможностями,
27 марта 2018
Мэр Обнинска решил выяснить, насколько заботливы местные предприниматели
Одной из главных тем на прошедшей городской планерке стала программа «Доступная среда». Напомним, что
24 марта 2018
Прокуратура заставила районную администрацию предоставить ребенку жилье
В соседнем с Обнинском Жуковском районе по иску прокуратуры на городскую администрацию возложена обязанность
13 марта 2018
Обнинские мамы не торопятся за пособием на первенца
Жители Обнинска как-то не очень активно занимаются оформлением пособий, которые с этого года выплачивают
5 марта 2018
Благотворительная ярмарка в Обнинске собрала почти сто двадцать тысяч рублей
Это мероприятие, организуемое центром «Доверие» и клубом добровольцев «Журавлёнок», проходит в наукограде
1 марта 2018
«Не местую» пенсионерку отказываются мыть за полцены
В соседнем с Обнинском Балабанове пенсионерка обратилась к представительному органу муниципалитета с
28 февраля 2018
Депутаты отказали в льготах на похороны инвалидов
В соседнем с Обнинском Балабанове депутаты Городской Думы отказали почетному председателю правления городского
20 февраля 2018
В Боровском районе не могут трудоустроиться около 180 инвалидов!
Заместитель главы администрации Боровского района Алексей ГЕРАСЬКИН рассказал о том, как у нас работает
19 февраля 2018
Ветеранов труда в Калужской области станет больше
Депутаты Заксобрания Калужской области внесли изменения в «Закон о ветеранах». И теперь хорошая новость
6 февраля 2018
Губернатор призвал обнинские власти активно раздавать землю многодетным
Главной проблемой в этом вопросе стало то, что у первого наукограда практически нет своей земли. Поэтому
Архив новостей
Самое оцененное
15 марта 2018
В Обнинск зайдет новый сетевик
Им станет гипермаркет «Карусель», входящий в X5 Retail Group, к которой также относится сеть магазинов
14 марта 2018
В Калужской области задержали исламских террористов!
Сегодня в Калужской области сотрудниками Федеральной службы безопасности
8 марта 2018
В Обнинске задержаны подозреваемые в убийстве студентки ИАТЭ
Два года назад страшная трагедия потрясла жителей первого наукограда.
Самое читаемое
Ну и ну!
22 марта 2018
Заезжие циркачи пугают горожан
Люди
26 марта 2018
Калужская область может лишиться министра экономического развития
Лента новостей
2 апреля 2018
Обнинцы вынуждены добираться до остановок через болото!
Жители...
2 апреля 2018
Обнинские лыжники
Прошедшие...
2 апреля 2018
Обнинск вносит свои коррективы в областной Закон о благоустройстве
Долгие...
2 апреля 2018
Губернатор поблагодарил глав боровских сельских поселений за организацию выборов
После...
2 апреля 2018
Обнинские музыканты покорили столицу Чехии
«Десант»...
2 апреля 2018
Владислав Шапша: «Если мы призываем людей заниматься спортом, то начинать надо с себя»
Очередной...
2 апреля 2018
Приобщать обнинцев к здоровому образу жизни начнут уже завтра
С...
1 апреля 2018
Жителя Обнинска во время застолья ограбил сосед
Кража...
31 марта 2018
В Обнинске пройдет 19-й межрегиональный турнир по дзюдо на призы компании «Обнинскоргсинтез»
Завтра,...
30 марта 2018
В Боровске определили адреса комфортной среды
Соседний...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
6
Больше миллиона рублей в Обнинске уйдет на покраску заборов
2
5
Нескорая помощь
3
4
Обнинцы вынуждены добираться до остановок через болото!
4
4
Подрядчики рискуют не успеть закончить трассу между Обнинском и Кривским
5
3
Народные избранники больше не верят в успех «Комфортной среды»
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
3
9
Экс-руководитель боровской администрации Илья Веселов возглавит Минэкономразвития региона
4
9
В Обнинске проверят безопасность культурно-развлекательных заведений
5
6
Обнинским предпринимателям следует задуматься о безопасности
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
3
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
4
10
Обнинские управляющие компании показали свою несостоятельность?
5
9
Экс-руководитель боровской администрации Илья Веселов возглавит Минэкономразвития региона
Доска объявлений
События
94
Компьютеры
309
Работа
724
Недвижимость
816
Авто-мото
455
Бытовая техника
365
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2458
Разное
1181
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.