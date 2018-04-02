Обнинск
Новости
Обнинские госслужащие станут богаче на 2,9 %

2 апреля 2018
Социалка


Обнинские госслужащие станут богаче на 2,9 %

С 1 апреля повысили пенсии всем федеральным госслужащим.

Как проинформировала заместитель начальника Пенсионного Фонда по городу Обнинску Наталья КОКАРЕВА, к этой категории относится целый перечень льготников: инвалиды, участники Великой Отечественной войны, непосредственно работники государственной службы, военные пенсионеры, чернобыльцы и некоторые другие. И в Обнинске таковых оказалось чуть более одной тысячи восьмисот человек.

– Увеличили им пенсию на 2,9 %, – уточнила Наталья Алексеевна.

Среднюю цифру в денежном эквиваленте она назвать не смогла, так как у всех вышеперечисленных категорий суммы пенсий разные.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
Просмотров: 306

Последние новости из рубрики «Социалка» и по тэгам #пенсии, #госслужащие, #инвалиды:


31 марта 2018

Обнинские инвалиды не знают, как добраться до Калуги, чтобы пройти ежегодную комиссию
В последнее время редакцию нашего новостного портала стали все чаще обращаться люди с ограниченными возможностями,...
27 марта 2018

Мэр Обнинска решил выяснить, насколько заботливы местные предприниматели
Одной из главных тем на прошедшей городской планерке стала программа «Доступная среда». Напомним, что...
24 марта 2018

Прокуратура заставила районную администрацию предоставить ребенку жилье
В соседнем с Обнинском Жуковском районе по иску прокуратуры на городскую администрацию возложена обязанность...
13 марта 2018

Обнинские мамы не торопятся за пособием на первенца
Жители Обнинска как-то не очень активно занимаются оформлением пособий, которые с этого года выплачивают...
5 марта 2018

Благотворительная ярмарка в Обнинске собрала почти сто двадцать тысяч рублей
Это мероприятие, организуемое центром «Доверие» и клубом добровольцев «Журавлёнок», проходит в наукограде...
1 марта 2018

«Не местую» пенсионерку отказываются мыть за полцены
В соседнем с Обнинском Балабанове пенсионерка обратилась к представительному органу муниципалитета с...
28 февраля 2018

Депутаты отказали в льготах на похороны инвалидов
В соседнем с Обнинском Балабанове депутаты Городской Думы отказали почетному председателю правления городского...
20 февраля 2018

В Боровском районе не могут трудоустроиться около 180 инвалидов!
Заместитель главы администрации Боровского района Алексей ГЕРАСЬКИН рассказал о том, как у нас работает...
19 февраля 2018

Ветеранов труда в Калужской области станет больше
Депутаты Заксобрания Калужской области внесли изменения в «Закон о ветеранах». И теперь хорошая новость...
6 февраля 2018

Губернатор призвал обнинские власти активно раздавать землю многодетным
Главной проблемой в этом вопросе стало то, что у первого наукограда практически нет своей земли. Поэтому...


 Архив новостей

Лента новостей
2 апреля 2018

Обнинцы вынуждены добираться до остановок через болото!
Жители...
2 апреля 2018

Обнинские лыжники
закрыли сезон
Прошедшие...
2 апреля 2018

Обнинск вносит свои коррективы в областной Закон о благоустройстве
Долгие...
2 апреля 2018

Губернатор поблагодарил глав боровских сельских поселений за организацию выборов
После...
2 апреля 2018

Обнинские музыканты покорили столицу Чехии
«Десант»...
2 апреля 2018

Владислав Шапша: «Если мы призываем людей заниматься спортом, то начинать надо с себя»
Очередной...
2 апреля 2018

Приобщать обнинцев к здоровому образу жизни начнут уже завтра
С...
1 апреля 2018

Жителя Обнинска во время застолья ограбил сосед
Кража...
31 марта 2018

В Обнинске пройдет 19-й межрегиональный турнир по дзюдо на призы компании «Обнинскоргсинтез»
Завтра,...
30 марта 2018

В Боровске определили адреса комфортной среды
Соседний...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.