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2 апреля 2018
Выборы
Губернатор поблагодарил глав боровских сельских поселений за организацию выборов
После завершения выборов Президента РФ и подведения их итогов, в правительстве Калужской области решили отметить тех, кто наиболее успешно отличился в организации данного мероприятия.
Что касается Боровского района, то здесь неплохо сработали руководители местных сельских поселений, добившиеся на своей территории неплохой явки. Это не могло остаться незамеченным для губернатора Калужской области Анатолия АРТАМОНОВА.
В частности, за высокое организационно-техническое обеспечение выборов он направил благодарственные письма Ирине ЖИЛЬЦОВОЙ (СП Асеньевское), Георгию ГУРЬЯНОВУ (СП Ворсино) и Николаю ГАЛЕНКОВУ (СП Совьяки).
Эти грамоты были им торжественно вручены исполняющим обязанности главы администрации Боровского района Николаем КАЛИНИЧЕВЫМ на планерном совещании.
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