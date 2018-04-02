Обнинские дорожники ударными темпами латают асфальт

Несмотря на то, что на улице вовсю господствует весна, тема уборки снега не теряет своей актуальности.

Именно с дорожных цифр начал свой доклад на еженедельном совещании у главы администрации его заместитель по вопросам городского хозяйства Вячеслав ЛЕЖНИН:

- За прошедшую неделю вывезено более пяти тысяч метров кубических снега, всего с января этого года из города вывезено 81000 метров кубических.





Кроме этого коммунальщики производят осмотр и прочистку дождеприемных колодцев. Чтобы минимизировать негативные последствия от таяния снега, рабочие промывают горячей водой решетки колодцев. За неделю им удалось освободить от наледи 150 штук.- Также продолжаются работы по ямочному ремонту. За прошедшую неделю было отремонтировано 285 квадратных метров дорожного полотна на улицах Комсомольской, Парковой, Дачной, Университетской, по проспектам Маркса и Ленина, на пересечение улицы Шацкого и Пионерского проезда, на Самсоновском проезде. Работы продолжаются, - заверил собравшихся Вячеслав Вячеславович.