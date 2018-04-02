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2 апреля 2018
Дороги
Обнинские дорожники ударными темпами латают асфальт
Именно с дорожных цифр начал свой доклад на еженедельном совещании у главы администрации его заместитель по вопросам городского хозяйства Вячеслав ЛЕЖНИН:
- За прошедшую неделю вывезено более пяти тысяч метров кубических снега, всего с января этого года из города вывезено 81000 метров кубических.
- Также продолжаются работы по ямочному ремонту. За прошедшую неделю было отремонтировано 285 квадратных метров дорожного полотна на улицах Комсомольской, Парковой, Дачной, Университетской, по проспектам Маркса и Ленина, на пересечение улицы Шацкого и Пионерского проезда, на Самсоновском проезде. Работы продолжаются, - заверил собравшихся Вячеслав Вячеславович.
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