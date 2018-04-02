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2 апреля 2018
Экономика
В Обнинске зарплаты выше, чем в регионе
По информации представителей Министерства труда и социальной защиты Калужской области, уровень бедности в регионе ниже, чем в целом по России.
При этом статистика показывает, что уровень жизни в Обнинске выше, чем в целом по Калужской области. По информации сотрудников экономического комплекса обнинской мэрии, среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях нашего региона составляет 37 тысяч 994 рубля, а в наукограде она равняется 46 тысячам 141 рублю.
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