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В Обнинске зарплаты выше, чем в регионе

2 апреля 2018
Экономика


В Обнинске зарплаты выше, чем в регионе

По информации представителей Министерства труда и социальной защиты Калужской области, уровень бедности в регионе ниже, чем в целом по России.

Как пояснила корреспондентам Obninsk.Name начальник отдела кадровой политики и трудовых отношений этого ведомства Ольга ЗАЙЦЕВА, уровень бедности – это доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения.

При этом статистика показывает, что уровень жизни в Обнинске выше, чем в целом по Калужской области. По информации сотрудников экономического комплекса обнинской мэрии, среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях нашего региона составляет 37 тысяч 994 рубля, а в наукограде она равняется 46 тысячам 141 рублю.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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