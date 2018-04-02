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2 апреля 2018
Благоустройство
Обнинск вносит свои коррективы в областной Закон о благоустройстве
В результате дворовые проезды зимой утопают в снегу, а летом площадки остаются некошеными. Все должно измениться летом этого года, когда дворы будут официально закреплены за управляющими компаниями. А пока идет работа по созданию законодательной базы.
Как рассказал заместитель начальника правового управления администрации Обнинска Алексей ЛАЗАРЕНКО, в областном центре уже прошло заседание рабочей группы по внесению изменений в областной Закон о благоустройстве. Администрация первого наукограда и депутаты Горсобрания представили свои наработки.
- Можно сказать, что данные предложения были во многом услышаны. На втором заседании рабочей группы был уже представлен проект Закона Калужской области, в который вошли многие предложения от города Обнинска, - пояснил Алексей Михайлович.
Лазаренко подчеркнул, что до принятия поправок в закон состоится еще несколько заседаний рабочей группы, где будут детально прорабатываться многие вопросы.
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