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Обнинск вносит свои коррективы в областной Закон о благоустройстве

2 апреля 2018
Благоустройство


Обнинск вносит свои коррективы в областной Закон о благоустройстве

Долгие годы муниципалитет и частный бизнес делили, кто и какую территорию будет убирать.

В результате дворовые проезды зимой утопают в снегу, а летом площадки остаются некошеными. Все должно измениться летом этого года, когда дворы будут официально закреплены за управляющими компаниями. А пока идет работа по созданию законодательной базы.

Как рассказал заместитель начальника правового управления администрации Обнинска Алексей ЛАЗАРЕНКО, в областном центре уже прошло заседание рабочей группы по внесению изменений в областной Закон о благоустройстве. Администрация первого наукограда и депутаты Горсобрания представили свои наработки.

- Можно сказать, что данные предложения были во многом услышаны. На втором заседании рабочей группы был уже представлен проект Закона Калужской области, в который вошли многие предложения от города Обнинска, - пояснил Алексей Михайлович.

Лазаренко подчеркнул, что до принятия поправок в закон состоится еще несколько заседаний рабочей группы, где будут детально прорабатываться многие вопросы.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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