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Обнинские лыжники закрыли сезон

2 апреля 2018
Спорт


Обнинские лыжники закрыли сезон

Прошедшие выходные по традиции были богаты на спортивные события.

Кроме турнира по дзюдо и Спартакиады в Обнинске прошли соревнования на лыжероллерной трассе. В гонке участвовали 80 спортсменов, которые таким образом закрыли зимний сезон.

Как рассказал руководитель Спорткомитета Константин ОЛУХОВ, из-за отсутствия снега в январе многие лыжные мероприятия пришлось отменить, однако этой весной лыжники наверстали упущенное и провели ряд соревнований в марте.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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