|
2 апреля 2018
Спорт
Обнинские лыжники закрыли сезон
Кроме турнира по дзюдо и Спартакиады в Обнинске прошли соревнования на лыжероллерной трассе. В гонке участвовали 80 спортсменов, которые таким образом закрыли зимний сезон.
Как рассказал руководитель Спорткомитета Константин ОЛУХОВ, из-за отсутствия снега в январе многие лыжные мероприятия пришлось отменить, однако этой весной лыжники наверстали упущенное и провели ряд соревнований в марте.
Просмотров: 122
Последние новости из рубрики «Спорт» и по тэгам #спорт, #лыжи, #закрытие сезона:
2 апреля 2018
Очередной турнир по дзюдо на призы компании «Обнинскоргсинтез» прошел на высшем уровне
Вчера в Обнинске прошел 19-й межрегиональный турнир по дзюдо. Уже много лет подряд одним из главных организаторов
2 апреля 2018
Владислав Шапша: «Если мы призываем людей заниматься спортом, то начинать надо с себя»
Очередной этап спартакиады среди управленцев Калужской области принес победу наукоградовской команде.
31 марта 2018
В Обнинске пройдет 19-й межрегиональный турнир по дзюдо на призы компании «Обнинскоргсинтез»
Завтра, первого апреля, в Обнинске пройдет 19-й юношеский межрегиональный турнир по дзюдо. Сразиться
28 марта 2018
Жительница Обнинска стала бронзовым призером чемпионата России
В Краснодаре завершился чемпионат России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
27 марта 2018
За два дня обнинские дзюдоисты отвоевали у соперников несколько десятков медалей!
Минувшие выходные для воспитанников обнинской ДЮСШ «Держава» выдались особенно напряженными. Так, до
20 марта 2018
Обнинские спортсмены поборолись за «Русскую весну»
На днях в подмосковном городе Видное впервые прошел международный фестиваль борьбы «Русская весна». В
17 марта 2018
Михаил Журавлев обвинил горожан в пассивности
Нередко горожане винят чиновников от спорта в нерасторопности при заливке катков. Так, например спортивная
14 марта 2018
Обнинские сноубордисты померяются силами на склоне горнолыжки
Совсем скоро на обнинской горнолыжке пройдет одно из самых важных событий в жизни экстремалов наукограда.
13 марта 2018
В день выборов обнинцы смогут взять автограф у звезд спорта
Эта акция станет очередным этапом для привлечения электората на избирательные участки. Проект называется
8 марта 2018
Обнинская спортсменка выиграла серебро в пулевой стрельбе
Турнир по пулевой стрельбе, проходивший в расположенном в Липецкой области селе Конь-Колодезь, удивил
Архив новостей
Самое оцененное
15 марта 2018
В Обнинск зайдет новый сетевик
Им станет гипермаркет «Карусель», входящий в X5 Retail Group, к которой также относится сеть магазинов
14 марта 2018
В Калужской области задержали исламских террористов!
Сегодня в Калужской области сотрудниками Федеральной службы безопасности
8 марта 2018
В Обнинске задержаны подозреваемые в убийстве студентки ИАТЭ
Два года назад страшная трагедия потрясла жителей первого наукограда.
Самое читаемое
Ну и ну!
22 марта 2018
Заезжие циркачи пугают горожан
Люди
26 марта 2018
Калужская область может лишиться министра экономического развития
Лента новостей
2 апреля 2018
Обнинцы вынуждены добираться до остановок через болото!
Жители...
2 апреля 2018
Обнинск вносит свои коррективы в областной Закон о благоустройстве
Долгие...
2 апреля 2018
Губернатор поблагодарил глав боровских сельских поселений за организацию выборов
После...
2 апреля 2018
Обнинские музыканты покорили столицу Чехии
«Десант»...
2 апреля 2018
Приобщать обнинцев к здоровому образу жизни начнут уже завтра
С...
1 апреля 2018
Жителя Обнинска во время застолья ограбил сосед
Кража...
30 марта 2018
В Боровске определили адреса комфортной среды
Соседний...
30 марта 2018
В Балабанове снесут недостроенный дом
Администрация...
30 марта 2018
Обнинские охотники смогут вдоволь пострелять уже в апреле
Губернатор...
30 марта 2018
Обнинцев напугал
Завершающаяся...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
6
Больше миллиона рублей в Обнинске уйдет на покраску заборов
2
5
Нескорая помощь
3
4
Обнинцы вынуждены добираться до остановок через болото!
4
4
Подрядчики рискуют не успеть закончить трассу между Обнинском и Кривским
5
3
Народные избранники больше не верят в успех «Комфортной среды»
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
3
9
Экс-руководитель боровской администрации Илья Веселов возглавит Минэкономразвития региона
4
9
В Обнинске проверят безопасность культурно-развлекательных заведений
5
6
Обнинским предпринимателям следует задуматься о безопасности
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
3
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
4
10
Обнинские управляющие компании показали свою несостоятельность?
5
9
Экс-руководитель боровской администрации Илья Веселов возглавит Минэкономразвития региона
Доска объявлений
События
94
Компьютеры
309
Работа
724
Недвижимость
816
Авто-мото
455
Бытовая техника
365
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2458
Разное
1181
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.