Обнинцы вынуждены добираться до остановок через болото!

Жители проспекта Маркса негодуют, что добираться до остановки «Товары для мужчин» им приходится чуть ли не по колено в грязи! - Это просто кошмар какой-то! Зимой здесь можно было ноги на льду переломать, а теперь и вовсе шагу ступить нельзя, чтобы не испачкаться! – негодует местная жительница Нина ВИРУХИНА.К слову, буквально метров через сто есть еще один выход к остановке, выложенный тротуарными плитами и доступный в любую погоду, однако живущие здесь пенсионеры, да и просто возвращающиеся с покупками клиенты магазина привыкли пользоваться именно этой дорогой и из раза в раз сталкиваться с сопутствующими неудобствами.Вопрос о том, чтобы навести порядок в местной системе переходов и выходов к остановке, поднимался уже не раз. В последний раз свой вариант предложили архитекторы, представлявшие проект на голосование по благоустройству, но, учитывая, что большинство горожан выбрали дальнейшее развитие Гурьяновского леса, перспектива того, что в ближайшее время этот участок ждут хоть какие-то изменения, весьма туманна.