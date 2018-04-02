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2 апреля 2018
Транспорт
Обнинцы вынуждены добираться до остановок через болото!
К слову, буквально метров через сто есть еще один выход к остановке, выложенный тротуарными плитами и доступный в любую погоду, однако живущие здесь пенсионеры, да и просто возвращающиеся с покупками клиенты магазина привыкли пользоваться именно этой дорогой и из раза в раз сталкиваться с сопутствующими неудобствами.
Вопрос о том, чтобы навести порядок в местной системе переходов и выходов к остановке, поднимался уже не раз. В последний раз свой вариант предложили архитекторы, представлявшие проект на голосование по благоустройству, но, учитывая, что большинство горожан выбрали дальнейшее развитие Гурьяновского леса, перспектива того, что в ближайшее время этот участок ждут хоть какие-то изменения, весьма туманна.
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