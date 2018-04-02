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Обнинским водителям дали месяц на то, чтобы убрать свои машины

2 апреля 2018
Дороги


Обнинским водителям дали месяц на то, чтобы убрать свои машины

Машины, припаркованные в хаотичном порядке в обнинских дворах – проблема не новая.

Коммунальщики постоянно акцентрируют внимание, что стихийные стоянки мешают работать, вследствие чего дворы выглядят, мягко говоря, плохо.

Не меньшая проблема – бесхозный транспорт. Это те автомобили, которые могут всю зиму или даже больше простоять на одном месте. Естественно, убирать территорию возле такого «железного коня» достаточно тяжело.

Посему обнинские коммунальщики решили перейти к решительным действиям. Как сообщил вице-мэр по коммуналке Вячеслав ЛЕЖНИН, все бесхозные машины обклеены предупреждениями о необходимости убрать транспортное средство. На все про все владельцу дается один месяц. Если по прошествии тридцати дней ничего не меняется – машину увозят на штраф-стоянку.

- В этом случае автомобиль будет эвакуирован уже силами администрации, - резюмировал Вячеслав Вячеславович.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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