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3 апреля 2018
МЧС
Боровские сельские поселения начали готовиться к борьбе с полевыми пожарами
Поэтому он призвал руководителей местных сельских администраций быть к этому максимально готовыми.
- Пока в мае не пойдут дожди и не начнет расти трава, у вас будет самый горячий в прямом смысле слова период. Поэтому необходима активная работа с населением, включая предупреждения и предписания. Также нужно уделить внимание добровольным пожарным дружинам, которые есть в поселениях. Я прошу совместно с МЧС провести работу по проверке и подготовке всей имеющейся техники для пожаротушения - бочки, машины, помпы, - отметил Николай Александрович.
Кроме того, он дал задание организовать в ближайшее время для добровольных пожарных дружин учения.
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