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Жительницу Обнинска обокрала ее приятельница!

3 апреля 2018
Криминал


Жительницу Обнинска обокрала ее приятельница!

Очередное необычное дело о краже было раскрыто обнинскими полицейскими по горячим следам.

К правоохранителям за помощью обратилась девушка, завившая, что у неё из сумочки пропали деньги. Потерпевшая находилась в одном из кафе наукограда вместе с компанией приятелей и в какой-то момент отлучилась на несколько минут, а когда пришло время расплачиваться, обнаружила, что вся наличка исчезла.

Полицейские незамедлительно прибыли на место преступления и после проведения ряда оперативно-разыскных мероприятий смогли восстановить картину происходящего.

Как оказалось, иных посетителей в кафе не было, как и доказательств того, что к краже мог быть причастен кто-то из персонала заведения, а потому оперативники решили опросить товарищей потерпевшей.

Виновной оказалась жительница Боровского района 1980-го года рождения, весь вечер она отдыхала за одним столом с потерпевшей, а когда та отошла от стола, незаметно для остальных похитила у неё пять тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, а неудавшейся воровке грозит до двух лет лишения свободы.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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