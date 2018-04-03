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3 апреля 2018
Силовики
Обнинские храмы накануне праздника обследуют собаки
В предстоящее воскресенье православные христиане будут отмечать Пасху.
Накануне этой даты обнинцы придут в храмы освящать куличи. Сделать это можно будет во всех городских храмах в субботу с 10 утра до шести часов вечера. В Храме Рождества Христова, куда неизменно стекается много людей, этот обряд будет продлен до 21 часа.
Учитывая, что в мероприятиях примут участие большое количество горожан, правоохранительные органы заранее проработали вопросы безопасности.
- Седьмого числа мы примем под охрану храмы, и по договоренности с воинской частью территории обследуют кинологи с собаками на предмет обнаружения посторонних предметов, - прокомментировал ситуация начальник ОМВД России по городу Обнинску Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ.
Также в выходные дни службу будут вести сотрудники полиции, помогать которым в охране общественного порядка намерены дружинники и казаки.
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