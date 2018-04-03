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3 апреля 2018
Медицина
В пятницу Обнинск посетит министр здравоохранения Калужской области
В конце недели в Обнинске состоится большое совещание с участием мэра наукограда Владислава ШАПШИ, а также министра здравоохранения Калужской области Константина БАРАНОВА.
Также на встрече будут присутствовать представители ФМБА и территориального фонда обязательного медицинского страхования и, естественно, главный врач КБ №8 Игорь БОНДАРЕНКО.
Темы на встрече будут подниматься самые актуальные, начиная от проблемы с кадрами, заканчивая реализацией программы «Бережливая поликлиника».
О проблемах и дальнейших планах главного врача по их решению, а также смелых идеях Игоря Владимировича читайте в ближайшем номере газеты «Неделя Обнинска».
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