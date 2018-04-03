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3 апреля 2018
Криминал
Подозреваемых в убийстве студентки проверяют на вменяемость
Ими оказались двое братьев.
Задержанные свою вину признали и даже в деталях рассказали о том, как они совершили преступление. Расследование уголовного дела уже завершено, но в суд материалы пока не направлены. В настоящее время, как пояснили в Следственном комитете, оба фигуранта проходят психологическое освидетельствование.
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