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3 апреля 2018
Спорт
Обнинским стрелкам не хватило одного попадания до золотых медалей
Недавно завершился Чемпионат Калужской области по пулевой стрельбе, развязка которого никого из зрителей не могла оставить равнодушным.
Обнинск на этом соревновании представляли пятеро воспитанников СДЮСШОР «Квант», показавшие очень хорошие результаты. Каждый из представителей школы вошел в тройку лидеров в своей дисциплине, а лучший результат показал Александр ЗЕНКИН, выбивший 368 очков при стрельбе из пистолета и получивший кроме золотой медали еще и первый спортивный разряд.
Однако главной драмой турнира стало командное противостояние. Спортсмены из наукограда шли вровень со своими соперниками из Калуги и остановились буквально в шаге от золота. Исход турнира решили всего лишь три очка, принесшие стрелкам из регионального центра высшую ступень пьедестала.
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