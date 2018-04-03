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В Обнинске проверили готовность педагогов к пожару

3 апреля 2018
Дети


В Обнинске проверили готовность педагогов к пожару

Сегодня в Обнинске проводились противопожарные учения в двух учреждениях образования: в детском садике «Калинка» и в школе № 11.

Как проинформировали в пожарной части восьмого отряда ФПС Калужской области по городу Обнинску, специалисты проверили, как там работает пожарная сигнализация и насколько подготовлены к эвакуации работники школы и детского сада.

Выяснилось, что подготовлены хорошо. Сразу же после того, как внезапно прозвучала сирена пожарной тревоги, детей быстро одели и вывели на улицу. Затем педагоги оперативно проверили, все ли ребята на месте. Чуть позже они подготовили и предоставили сотрудникам МЧС соответствующие отчеты.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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