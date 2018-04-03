Обнинское МПКХ побило рекорды по вывозу снега

В Обнинске по программе «Городская среда» этим летом отремонтируют меньше дворов, чем в прошлом году

В обнинском МПКХ подводят итоги работы в зимний период.И там уже пришли к выводу, что прошлогодний показатель вывоза снега превышен более чем в два раза. Так, за прошедшую неделю из города вывезено пять тысяч 522 кубометра снега с улиц Победы, Жукова, Лейпунского, Цветкова, Гурьянова, Московской и Кутузова. При этом рабочие МПКХ израсходовали одну тысячу 531 кубометр песко-соляной смеси и 122 тонны противогололедного материала.А всего в этом году на сегодняшний день вывезено 62 тысячи 437 кубов снега. В прошлом году эта цифра составляла 28 тысяч 268 кубов.