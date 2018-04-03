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3 апреля 2018
Благоустройство
Обнинское МПКХ побило рекорды по вывозу снега
И там уже пришли к выводу, что прошлогодний показатель вывоза снега превышен более чем в два раза. Так, за прошедшую неделю из города вывезено пять тысяч 522 кубометра снега с улиц Победы, Жукова, Лейпунского, Цветкова, Гурьянова, Московской и Кутузова. При этом рабочие МПКХ израсходовали одну тысячу 531 кубометр песко-соляной смеси и 122 тонны противогололедного материала.
А всего в этом году на сегодняшний день вывезено 62 тысячи 437 кубов снега. В прошлом году эта цифра составляла 28 тысяч 268 кубов.
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