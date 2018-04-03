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3 апреля 2018
Криминал
Смерть пациентки не помешала медсестре обокрасть ее
Леденящее душу преступление произошло в одной из столичных больниц, где на лечении находилась жительница Обнинска.
К сожалению, женщина скончалась, однако после ее смерти вскрылись неприятные факты.
В полицию наукограда обратились родственники усопшей, которые обнаружили хищение денежных средств с банковской карты женщины.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражам правопорядка буквально по крупицам удалось восстановить всю картину произошедшего.
Как оказалось, злоумышленницей была сотрудница лечебного учреждения – медсестра, которая ухаживала за больной. Зная код от телефона, медсестра попробовала применить его при использовании банковской карты. Пин-коды, к удаче преступницы, совпали. Медсестра сняла с карты пятнадцать тысяч рублей, которые позже были потрачены ею на собственные нужны.
В ходе дачи признательных показаний, подозреваемая пообещала вернуть родственникам все деньги в самое ближайшее время.
Тем не менее, уголовное дело было возбуждено и сейчас фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.
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