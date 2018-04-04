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4 апреля 2018
Транспорт
В Обнинске перекроют дороги
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Великой Победы, в Обнинске будут перекрыты несколько дорог.
Так что водителям стоит взять на заметку данную информацию, чтобы не испытывать неудобств. Так, 9-го мая в районе «Вечного огня» будет ограничено движение автотранспорта:
- с 08:00 до 15:00 на пересечении ул. Мира и ул. Жукова, по ул. Жукова, а также по ул. Победы от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Курчатова;
- с 18:30 до 22:30 по ул. Победы от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Курчатова, а также по ул. Жукова;
- с 18:00 до 23:00 по ул. Мира от пересечения с ул. Гурьянова до пересечения с ул. Ляшенко.
Помимо прочего, 7-го и 8-го числа для проведения репетиции митинга будет перекрыто пересечение улиц Мира и Жукова. Время: с 11:00 до 13:00 часов дня.
Также 3-го мая состоится легкоатлетическая эстафета среди учащихся общеобразовательных школ, колледжей и вузов, в связи с чем с 14:00 до 16:00 часов будет ограничено движение транспортных средств. Эстафета пройдет по следующему маршруту: - городской Мемориальный комплекс «Вечный огонь» – по ул. Мира до ул. Курчатова – разворот во дворе магазина «Вам Сюда» на противоположную сторону ул. Мира - до перекрестка ул. Мира и ул. Гурьянова – поворот налево до площади у Городского Мемориального комплекса «Вечный огонь» - поворот направо по ул. Жукова до фонтана – поворот направо до пр. Ленина – разворот на противоположную сторону ул. Победа – до ул. Курчатова – разворот на противоположную сторону ул. Победа – до фонтана – поворот направо до Городского Мемориального комплекса «Вечный огонь» - финиш.
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