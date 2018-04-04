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4 апреля 2018
ЖКХ
Обнинские коммунальщики продолжают бороться с аварийными деревьями
Нужно вывозить снег, очищать ливневки и латать пришедшие в негодность после зимы дороги. Однако, рабочие также не забывают проводить опиловку опасных деревьев, которые могут травмировать случайного прохожего.
Так, например, сегодня такие работы проводятся возле ТЦ «Мост» и, зная, как болезненно некоторые горожане относятся ко всем вопросам, связанным с удалением деревьев, директор МПКХ Владислав УС заверил, что в подобных мерах действительно есть необходимость.
- Это дерево признано аварийным, таких у нас по городу семьдесят одно и все работы мы проводим только после согласования с экологами и получения соответствующих распоряжений, - отметил Владислав Юрьевич.
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