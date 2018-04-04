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4 апреля 2018
МЧС
В Боровском районе готовятся к весеннему паводку
Ожидается, что проблемы во время весеннего паводка могут возникнуть в нескольких боровских поселениях.
В частности, в Боровске возможно подтопление 83 домов, расположенных на таких улицах, как Циолковского, Энгельса, Коммунистической, Колхозной, Женщин Работниц, Урицкого, Берникова и т.д.
В Ермолине потоп может ожидать 3 многоквартирных и 8 частных домов на улицах Фабричной и Текстильщиков. Кроме того, деревни Павлово, Рыжиково, Агрофенино и Дедюевка могут быть отрезаны от транспортного сообщения и прибытия экстренных служб.
Во всех муниципальных образованиях назначены ответственные за разрешение чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком и сформированы рабочие группы, которым надлежит заниматься эвакуацией населения.
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