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4 апреля 2018
Мероприятия
В Обнинске пройдет пасхальный фестиваль
12 апреля в обнинском ДК ФЭИ пройдет Пасхальный фестиваль народного творчества, в котором примут участие таланты не только из первого наукограда и близлежащих районов.
В праздничной программе свои творческие способности смогут продемонстрировать музыканты, танцоры, вокалисты, а также художники и деятели прикладного искусства.
Всех участников фестиваля ожидают грамоты и памятные призы.
Начало мероприятия в 18:00.
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