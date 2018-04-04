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В Обнинске пройдет пасхальный фестиваль

4 апреля 2018
Мероприятия


В Обнинске пройдет пасхальный фестиваль

12 апреля в обнинском ДК ФЭИ пройдет Пасхальный фестиваль народного творчества, в котором примут участие таланты не только из первого наукограда и близлежащих районов.

В праздничной программе свои творческие способности смогут продемонстрировать музыканты, танцоры, вокалисты, а также художники и деятели прикладного искусства.

Всех участников фестиваля ожидают грамоты и памятные призы.

Начало мероприятия в 18:00.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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