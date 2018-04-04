На дорогах Обнинска начался повсеместный ямочный ремонт

«Мы призываем детей к спорту, но при этом не можем позаботиться об их безопасности»

С приходом тепла коммунальщики начали активнее проводить дорожные работы.Речь пока идет только о ямочном ремонте.Так, на прошлой неделе рабочие МПКХ привели в надлежащий вид дорожное полотно на общей площади 272 квадратных метра. Работы проводились на улицах: Кутузова, Университетской, Комсомольской, Парковой, Дачной, в Лесном переулке, на Самсоновском проезде, на проспектах Маркса и Ленина, а также на рокадной дороге в районе Дома ученых и на дороге, ведущей от проспекта Маркса до ТЦ «Лента».Кроме того, выполнены работы по ямочному ремонту внутридворового проезда от улицы Энгельса, 24 до проспекта Маркса, 82 на площади 13 квадратных метров.В настоящее время ремонт продолжается.