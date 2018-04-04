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На дорогах Обнинска начался повсеместный ямочный ремонт

4 апреля 2018
Дороги


На дорогах Обнинска начался повсеместный ямочный ремонт

С приходом тепла коммунальщики начали активнее проводить дорожные работы.

Речь пока идет только о ямочном ремонте.

Так, на прошлой неделе рабочие МПКХ привели в надлежащий вид дорожное полотно на общей площади 272 квадратных метра. Работы проводились на улицах: Кутузова, Университетской, Комсомольской, Парковой, Дачной, в Лесном переулке, на Самсоновском проезде, на проспектах Маркса и Ленина, а также на рокадной дороге в районе Дома ученых и на дороге, ведущей от проспекта Маркса до ТЦ «Лента».

Кроме того, выполнены работы по ямочному ремонту внутридворового проезда от улицы Энгельса, 24 до проспекта Маркса, 82 на площади 13 квадратных метров.

В настоящее время ремонт продолжается.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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