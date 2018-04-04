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В Фонде капремонта недовольны обнинскими юрлицами

4 апреля 2018
ЖКХ


В Фонде капремонта недовольны обнинскими юрлицами

В Калужском Фонде капремонта многоквартирных домов постоянно проводят мониторинг собираемости взносов с населения.

Так, в Обнинске этот показатель, начиная с 2014 года, составляет 89,2%. И, как пояснила руководитель пресс-службы Фонда Нина БОРИСОВА, он выше среднеобластного.

За 2017 год собираемость взносов на капитальный ремонт на счете регионального оператора в Обнинске составила 101,2%. И наукоград занял 14 место в области.

– В случае погашения обнинскими собственниками образовавшейся за ними задолженности, в наукограде можно было бы дополнительно отремонтировать 15 крыш или, например, заменить 30 лифтов, – заметила Нина Борисова.

Она проинформировала, что безответственно ведут себя многие представители юрлиц, собираемость которых составляет неполных 63 процента. Потому что, имея помещения в многоквартирных домах, занятые в основном под магазины, сферу услуг, юридические лица свою финансовую ответственность за содержание общего имущества перекладывают на собственников квартир.

В итоге с целью взыскания задолженности Фондом в суды подано 2347 заявлений, в том числе за последние три месяца – более двухсот, на сумму 22,6 миллионов рублей.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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