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4 апреля 2018
Экономика
Боровский район готовится к весеннему посеву
Заместитель главы администрации Боровского района по вопросам экономического развития Станислав ФИЛИППОВ рассказал о том, как в ведется подготовка к весенним полевым работам.
Так, общая посевная площадь в районе составляет около 10 тысяч гектаров. Основными зерновыми культурами здесь традиционно являются кукуруза, яровая ячмень и пшеница, а также овес. Причем, что касается кукурузы, то ее посев увеличится по сравнению с прошлым годом на 200 гектаров.
Всего в районе работает семь сельхозпредприятий и общая их потребность в минеральных удобрениях составляет 1106 тонн. По словам Станислава Николаевича, семенами все хозяйства полностью обеспечены, и в данный момент идет подготовка и доработка семян до посевных кондиций.
Работа сельскохозяйственной техники планируется в двусменном режиме и, как отметил Станислав Филиппов, приобретенное в прошлом году оборудование позволит провести весеннюю компанию без привлечения «Калужской машинно-технологической станции».
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