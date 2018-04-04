В КБ№8 третий месяц не могут решить вопрос сдачи анализа крови

Еще в середине января горожане жаловались на то, что в обнинской больнице невозможно сдать анализ крови.Тогда решение проблемы упиралось в покупку специального оборудования – анализатора. Спустя месяц аппаратуру все-таки купили, однако в медучреждении закончились нужные реагенты. Усугубила ситуацию смена руководства больницы, ведь новый главный врач попросту не мог производить закупки.Казалось бы, за прошедшее время все эти трудности можно было бы утрясти, однако и сегодня горожане жалуются на то, что не могут сдать анализ крови в КБ №8.-Представляете, во вторник в шесть часов утра я пошел сдавать анализ, там же всегда очередь большая. Сижу я, жду, а тут выходит медсестра и говорит, что у них нет реактивов, - поведал свою историю журналистам обнинец Валерий ПЕТРОВ.Ни с чем мужчина покинул больницу, однако просто так это дело он не оставил и стал звонить руководству КБ№8, чтобы прояснить вопрос: когда необходимые препараты все-таки появятся? Однако, четкого ответа Валерий Иванович так и не дождался.- А еще один вопрос, неужели так сложно повесить бумажку, мол, не стойте ребят, нет реактивов? Такое отношение со стороны руководства поликлиники просто меня возмущает! - пожаловался мужчина.