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4 апреля 2018
Медицина
В КБ№8 третий месяц не могут решить вопрос сдачи анализа крови
Тогда решение проблемы упиралось в покупку специального оборудования – анализатора. Спустя месяц аппаратуру все-таки купили, однако в медучреждении закончились нужные реагенты. Усугубила ситуацию смена руководства больницы, ведь новый главный врач попросту не мог производить закупки.
Казалось бы, за прошедшее время все эти трудности можно было бы утрясти, однако и сегодня горожане жалуются на то, что не могут сдать анализ крови в КБ №8.
-Представляете, во вторник в шесть часов утра я пошел сдавать анализ, там же всегда очередь большая. Сижу я, жду, а тут выходит медсестра и говорит, что у них нет реактивов, - поведал свою историю журналистам обнинец Валерий ПЕТРОВ.
Ни с чем мужчина покинул больницу, однако просто так это дело он не оставил и стал звонить руководству КБ№8, чтобы прояснить вопрос: когда необходимые препараты все-таки появятся? Однако, четкого ответа Валерий Иванович так и не дождался.
- А еще один вопрос, неужели так сложно повесить бумажку, мол, не стойте ребят, нет реактивов? Такое отношение со стороны руководства поликлиники просто меня возмущает! - пожаловался мужчина.
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