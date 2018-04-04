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Благоустраивать проспект Маркса начнут в июне!

4 апреля 2018
Благоустройство


Благоустраивать проспект Маркса начнут в июне!

Как нам сообщили из компетентных источников, только что завершилась встреча вице-мэра по коммуналке Вячеслава ЛЕЖНИНА с предпринимателями и представителями различных предприятий Обнинска, чьи торговые точки и объекты расположены на проспекте Маркса.

Как известно, власти заявили о готовности продолжить благоустройство небольшого участка дороги и собирались приобщить к работам бизнесменов. По информации нашего источника, работы начнутся уже в июне. К слову, проект по благоустройству, возможно, претерпел некоторые изменения.

 
 
Автор новости: Любовь Медушевская

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