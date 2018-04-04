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4 апреля 2018
Общество
Обнинским малышам не «светит» покататься на пони
Практически на всех крупных массовых мероприятиях можно наблюдать парочку ездовых животных и скопившуюся вокруг них детвору.
Катание на лошадях и пони давно превратилось в один из привычных обнинцам атрибутов праздника, однако, как рассказали сотрудники отдела потребительского рынка, транспорта и связи, девятого мая горожанам придется обойтись без него.
Соответствующее постановление, запрещающее появляться с животными в местах проведения праздничных гуляний, а также на улицах Победы, Мира, Жукова и Энгельса, уже подписано мэром Владиславом ШАПШОЙ.
При этом, по словам начальника управления Анны КРАСИКОВОЙ, подобный запрет не несет в себе ничего нового и выпускается каждый год.
- Мы поступаем так на постоянной основе каждый год, так что ничего необычного в этом нет. Доступ будет ограничен только в места массового скопления людей, и всё, - отметила Анна Всеволодовна.
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