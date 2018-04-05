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Обнинские рыбаки прислушались к словам спасателей

5 апреля 2018
МЧС


Обнинские рыбаки прислушались к словам спасателей

Всю неделю сотрудники МЧС без устали напоминали горожанам об опасности выхода на водоемы из-за начала таяния льда.

Особое внимание при этом уделялось Протве, поскольку в некоторых местах река уже начала освобождаться от сковавшего её покрова.

Более того, из-за сбросов водохранилищ уровень воды во всех притоках Оки существенно вырос, подмывая остатки ледяного панциря, а потому начиная с сегодняшнего дня прогулки по поверхности реки категорически запрещены.

Впрочем, как рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Обнинска Сергей КРАСКО, наши рыбаки благоразумны и не подвергают свои жизни лишнему риску.

- В ходе наших проверок на реке уже давно никого не видели, а значит, наши беседы с населением не прошли даром. Буквально вчера заметили двух человек, рыбачащих на Белкинских прудах, тоже подошли, пообщались. Лед там сходит медленнее, поэтому пару человек должен выдержать, но в скором времени надо будет сворачивать рыбалку и там, - пояснил Сергей Петрович.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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