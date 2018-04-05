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5 апреля 2018
Дороги
Боровские дорожники приступили к активному ямочному ремонту
Исполняющий обязанности главы администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ дал поручение заделать ямы на проблемных участках дорог до 1 мая.
– Нашей первоочередной задачей является сделать текущий ямочный ремонт и затем заняться реализацией планов, которые у нас есть на этот год – вовремя отторговать муниципальные участки дорог и проследить с помощью общественности, чтобы подрядчики качественно выполнили свою работу, – заявил Николай Александрович.
Также он попросил своего заместителя по ЖКХ Алексея СТЕПАНОВА узнать у Министерства дорожного хозяйства планы по ямочному ремонту областных дорог. А вот что касается капитального ремонта, то в этом году он планируется возле въезда в балабановский тоннель, а также на участке Коростелево-Дылдино.
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