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Геннадий Артемьев выступит в роли диктатора

5 апреля 2018
Мероприятия


Геннадий Артемьев выступит в роли диктатора

Четырнадцатого апреля первый наукоград примет участие уже в пятнадцатой по счёту акции «Тотальный диктант».

На сегодняшний день уже определены площадки, где пройдет мероприятие, и имена тех, под чью диктовку придётся писать участникам.

Так, в Технической академии Росатома проверять грамотность людям поможет известная обнинская певица Елена ШИШКИНА. А в библиотеке «Стекляшка» диктовать текст предстоит актеру театра «Д.Е.М.И.» Александру МЫШЛЯЕВУ. Его коллега по цеху Марк БОГАТЫРЁВ будет задействован на площадке в ИАТЭ. В Центральной библиотеке текст будет озвучен голосами владелицы Дома Моды Веры ВАСИЛЕНКО и заведующей отделом книгохранения Виктории МУСИЕНКО. А в библиотеке «Старый город» в роли диктаторов выступят учитель русского языка и литературы в Гимназии Ольга КОТЛЯРОВА и председатель контрольно-счетной палаты Обнинска Геннадий АРТЕМЬЕВ.

— Это очень интересное мероприятие. Самому всегда хочется попробовать свои силы, ну и, собственно, я пробовал, когда из интернета текст брали и просили подиктовать, — рассказывает Геннадий Артемьев. — Поэтому предложения поучаствовать в «Тотальном диктанте» я с большим удовольствие воспринял и постараюсь внятно, четко прочитать текст, чтобы легче было тем людям, которые выразят желание написать его.

Для участия в акции обнинцам необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте «Тотального диктанта», выбрав площадку, где они захотят проверить свои знания русского языка.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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