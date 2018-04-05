К контролю над реконструкцией стадиона пригласили горожан

«Мы призываем детей к спорту, но при этом не можем позаботиться об их безопасности»

В Обнинске по программе «Городская среда» этим летом отремонтируют меньше дворов, чем в прошлом году

В Балабанове готовятся отправить заявку на реконструкцию стадиона на электронные торги, где будет определен подрядчик, которому предстоит кардинально изменить облик главного городского спортивного объекта.На осуществление проекта предполагается потратить 24 млн. рублей, большую часть из которых городу выделит область. На эти деньги на открытом объекте, в том числе, заменят игровое поле, трибуны, туалет, на место асфальтированных беговых дорожек уложат современное прорезиненное покрытие.В администрации города считают необходимым установить рядом со стадионом подробный паспорт объекта, чтобы жители города могли подробно узнать, какие работы ведутся. На активность балабановцев в белом доме рассчитывают и в вопросе контроля исполнения работ. Начальникам отделов уже дано указание на все замечания со стороны «не отмахиваться, а реагировать».