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5 апреля 2018
Благоустройство
Тюльпанам приказали расцвести к 1 мая
С 7 апреля по 7 мая в Калужской области пройдет традиционный месячник благоустройства.
Всем муниципальным предприятиям и учреждениям глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ приказал составить график субботников и в указанный период времени провести их от двух до четырех раз.
Сделав первый день мая финальной точкой работ по благоустройству, градоначальник слегка увлекся, заявив, что к данному сроку должен не только заработать фонтан, но и зацвести тюльпаны в сквере Победы.
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