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Тюльпанам приказали расцвести к 1 мая

5 апреля 2018
Благоустройство


Тюльпанам приказали расцвести к 1 мая

С 7 апреля по 7 мая в Калужской области пройдет традиционный месячник благоустройства.

Однако в Балабанове дано указание работать с опережением сроков и уже к 1 мая очистить поселение от мусора и грязи.

Всем муниципальным предприятиям и учреждениям глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ приказал составить график субботников и в указанный период времени провести их от двух до четырех раз.

Сделав первый день мая финальной точкой работ по благоустройству, градоначальник слегка увлекся, заявив, что к данному сроку должен не только заработать фонтан, но и зацвести тюльпаны в сквере Победы.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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