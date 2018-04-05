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Обнинск и Троицк подписали соглашение о сотрудничестве

5 апреля 2018
Наука и техника


Обнинск и Троицк подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня делегация из Обнинска вместе с главой администрации Владиславом ШАПШОЙ посетила подмосковный наукоград Троицк.

Представители инновационного бизнеса и ряда кластеров встретились на конференции, чтобы обозначить пути для сотрудничества.

- Как отметили наши коллеги из Троицка, до Обнинска им ехать ближе, чем до центра Москвы. И предприятия, которые сейчас развиваются в нашем городе, являются очень важными для развития предприятий Троицка. В частности, имеются ввиду такие направления, как лазерные технологии, радиофармпрепараты и ядерная медицина, - прокомментировал ситуацию журналистам портала Obninsk.Name глава обнинской администрации Владислав ШАПША.

В рамках визита главы администраций двух наукоградов подписали соглашение о сотрудничестве.

- У нас развиты спортивные направления, образование, к слову, в ближайшее время на физический марафон в Троицк отправятся обнинские школьники, масса интересных событий происходит в культурной жизни, так что нельзя замыкаться только на научных отношениях, - резюмировал Владислав Шапша.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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