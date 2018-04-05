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5 апреля 2018
Наука и техника
Обнинск и Троицк подписали соглашение о сотрудничестве
Представители инновационного бизнеса и ряда кластеров встретились на конференции, чтобы обозначить пути для сотрудничества.
- Как отметили наши коллеги из Троицка, до Обнинска им ехать ближе, чем до центра Москвы. И предприятия, которые сейчас развиваются в нашем городе, являются очень важными для развития предприятий Троицка. В частности, имеются ввиду такие направления, как лазерные технологии, радиофармпрепараты и ядерная медицина, - прокомментировал ситуацию журналистам портала Obninsk.Name глава обнинской администрации Владислав ШАПША.
В рамках визита главы администраций двух наукоградов подписали соглашение о сотрудничестве.
- У нас развиты спортивные направления, образование, к слову, в ближайшее время на физический марафон в Троицк отправятся обнинские школьники, масса интересных событий происходит в культурной жизни, так что нельзя замыкаться только на научных отношениях, - резюмировал Владислав Шапша.
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