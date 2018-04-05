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Обнинская МУК взяла на обслуживание все аварийные дома

5 апреля 2018
ЖКХ


Обнинская МУК взяла на обслуживание все аварийные дома

С 1 апреля обнинская муниципальная управляющая компания МП «УЖКХ» взяла на свое обслуживание еще пять жилых домов.

Причем самых проблемных, находящихся в аварийном состоянии: по Менделеева, 8/4, Киевской, 11 и 13, Пирогова, 2 и по Железнодорожной, 1. И, как пообещал директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, с 1 мая его УК возьмет в управление еще 28 домов в Старом городе. Включая общежития.

– И таким образом, мы забрали себе все городские общежития, кроме двух, которые взяла на обслуживание УК «ЧИП», – отметил Сергей Васильевич.

Корреспондент Obninsk.Name поинтересовался у Волотовского, нет ли у него опасений, что его предприятие может не справиться с таким количеством проблемных домов. Ответил руководитель МУК лаконично: «Глаза боятся, а руки делают».

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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