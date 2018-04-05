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5 апреля 2018
ЖКХ
Обнинская МУК взяла на обслуживание все аварийные дома
С 1 апреля обнинская муниципальная управляющая компания МП «УЖКХ» взяла на свое обслуживание еще пять жилых домов.
– И таким образом, мы забрали себе все городские общежития, кроме двух, которые взяла на обслуживание УК «ЧИП», – отметил Сергей Васильевич.
Корреспондент Obninsk.Name поинтересовался у Волотовского, нет ли у него опасений, что его предприятие может не справиться с таким количеством проблемных домов. Ответил руководитель МУК лаконично: «Глаза боятся, а руки делают».
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