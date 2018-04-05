В Боровском районе отдадут дань памяти узникам фашистских концлагерей

«Мы призываем детей к спорту, но при этом не можем позаботиться об их безопасности»

11 апреля будет отмечаться Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.В частности, в Боровске в школе №2 уже запланирован митинг возле памятника малолетним узникам фашизма.– Вспомните своих людей, навестите их, или тоже проведите какое-либо мероприятие, – обратилась Валентина Игнатьевна к чиновникам.