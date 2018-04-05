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5 апреля 2018
Мероприятия
В Боровском районе отдадут дань памяти узникам фашистских концлагерей
Как отметила председатель боровского Совета Ветеранов Валентина БОГАЧЕВА, в настоящий момент в Боровском районе проживает около 500 бывших малолетних узников. В связи с этим она попросила глав администраций местных поселений провести памятные мероприятия.
– Вспомните своих людей, навестите их, или тоже проведите какое-либо мероприятие, – обратилась Валентина Игнатьевна к чиновникам.
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