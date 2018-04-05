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Под Обнинском проверили, насколько торговые центры готовы к пожарам

5 апреля 2018
МЧС


Под Обнинском проверили, насколько торговые центры готовы к пожарам

Сегодня обнинские спасатели приняли участие в противопожарных учениях, которые проходили в соседнем Балабанове.

Как рассказали в городской пожарной части восьмого отряда ФПС Калужской области по городу Обнинску, в этот раз эвакуация проводилась в торговых центрах – в «Ашане» и в «Алых парусах».

Как водится, после того, как прозвучала пожарная сигнализация, людей попросили выйти на улицу. По информации МЧС, под руководством пожарных и сотрудников магазинов это удалось сделать быстро и без паники. Покупатели отнеслись к происходящему с пониманием.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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