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5 апреля 2018
МЧС
Под Обнинском проверили, насколько торговые центры готовы к пожарам
Сегодня обнинские спасатели приняли участие в противопожарных учениях, которые проходили в соседнем Балабанове.
Как рассказали в городской пожарной части восьмого отряда ФПС Калужской области по городу Обнинску, в этот раз эвакуация проводилась в торговых центрах – в «Ашане» и в «Алых парусах».
Как водится, после того, как прозвучала пожарная сигнализация, людей попросили выйти на улицу. По информации МЧС, под руководством пожарных и сотрудников магазинов это удалось сделать быстро и без паники. Покупатели отнеслись к происходящему с пониманием.
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