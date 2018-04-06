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6 апреля 2018
Транспорт
На Пасху в Обнинске будет организован дополнительный транспорт
Как сообщили сотрудники управления потребительского рынка, транспорта и связи, МП «ОПАТП» организует дополнительные рейсы в пасхальную ночь.
Так, 7-го апреля в 22:00 будет организован рейс автобуса № 3 от Привокзальной площади до Кончаловских гор. В четыре часа утра 8-го числа автобус № 2 будет ждать пассажиров на остановке «Кончаловские горы».
Маршрутки будут осуществлять перевозку пассажиров в соответствии с расписанием и договорными обязательствами.
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