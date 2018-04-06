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6 апреля 2018
Медицина
В обнинской поликлинике работает опасный лифт
Ни для кого не секрет, что лифт в городской больнице – испытание не для слабонервных.
На днях проверку лифта провела прокуратура и выявила множество нарушений. Так, надзорное ведомство посчитало освещение кабины недостаточным, в том числе и аварийное освещение. Кроме того, в лифте отсутствуют механизмы, предотвращающие пуск перегруженной кабины. Проверяющие также обратили внимание на недостатки конструкций, препятствующих падению людей в шахту лифта.
Прокурором города в отношении должностного лица, отвечающего за подъемник, было возбуждено дело об административном правонарушении. Сотрудник КБ№8 ФМБА России оштрафован на десять тысяч рублей.
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